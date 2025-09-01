HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lễ kỷ niệm A80: Cấm nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình nghệ thuật

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Để phục vụ nhiều sự kiện lớn liên quan đến Lễ kỷ niệm A80, Công an TP Hà Nội đã cấm phương tiện nhiều khu vực.

Ngày 1-9, Công an TP Hà Nội vừa có thông báo về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm). Theo đó, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 14 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 1-9.

Lễ kỷ niệm A80: Cấm nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình nghệ thuật- Ảnh 1.

CSGT điều tiết giao thông. Ảnh minh hoạ

Theo Công an TP Hà Nội, các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Tin liên quan

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở

(NLĐO) - Dù sáng 2-9 mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cho sự kiện A80, nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh tại A80

(NLĐO) - Sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II với trang phục kín mặt đã tạo nên ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

(NLĐO) - Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

diễu binh Chương trình nghệ thuật cấm đường Quốc Khánh
