Công an TP Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 14-5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP Hải Phòng. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự

Tại diễn văn khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nêu rõ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Công an TP Hải Phòng đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng là một trong những công cụ trọng yếu của Đảng, mưu trí, dũng cảm, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2014 và năm 2015, Công an TP Hải Phòng (cũ) và Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ và các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã đồng lòng thống nhất ý chí, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhiều tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp và nhân dân khen ngợi về tinh thần "tận tâm, tận tụy" trong công việc, "cương quyết, khôn khéo" trong công tác, chiến đấu, tạo sức lan tỏa cao góp phần nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP Hải Phòng trong lòng nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP Hải Phòng

Với những thành tích, chiến công xuất xuất sắc, Công an TP Hải Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và được trao tặng nhiều phần thưởng, huân huy chương cao quý. Đặc biệt, Công an TP Hải Phòng thêm một lần nữa vinh dự và tự hào được đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng, là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an Thành phố tiếp tục bám sát, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hải Phòng về bảo đảm an ninh trật tự, quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Khẳng định vai trò, vị thế của Hải Phòng trong không gian phát triển của cả nước, Thủ tướng yêu cầu Công an TP Hải Phòng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. Trong đó xác định rõ, Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế cùng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Công an thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác, đi đôi với chăm lo xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số.

"Công an TP Hải Phòng phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND"- Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.