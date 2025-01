Công an TP HCM bắt 2 chuyên viên Sở Xây dựng

Ngày 3-1, Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Thắng (SN 1975) và Đinh Hoàng Thiệp (SN 1984) về hành vi sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức và nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, ông Thắng và ông Thiệp là chuyên viên Sở Xây dựng TP HCM. Ông Thắng bị bắt để điều tra về hành vi sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi nhận hối lộ. Trong khi đó Thiệp bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cả 2 bị Công an TP HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 20-12-2024. Các quyết định và lệnh bắt để tạm giam 2 bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo VKSND TP HCM trong năm 2024, tội phạm về tham nhũng chức vụ tiếp tục được phát hiện, khởi tố, điều tra, nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng phức tạp, số tiền chiếm đoạt có giá trị lớn. Trong đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 17 vụ.