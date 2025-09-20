Công an TP HCM bắt 5 người khi kiểm tra một căn nhà

Ngày 20-9, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Hoàng Huy Hùng (SN 1994) cùng các đồng phạm về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, chiều 8-9, đoàn công tác liên ngành theo Kế hoạch 492 đã phối hợp với Công an phường Thới An, TP HCM kiểm tra căn nhà dùng làm kho hàng, phát hiện nhiều người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L - nghi là hàng giả.

Hoàng Văn Hùng (áo đỏ) và các đồng phạm bị Công an TP HCM bắt giữ

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn hơn 500 thùng nước rửa toilet nhãn hiệu O.K, nước giặt, xả D.N, nước giặt, xả F.L... cùng hàng ngàn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu này và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Công an xác định Hoàng Huy Hùng là đối tượng cầm đầu, đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê nhiều người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ.

Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao hàng qua các chành xe.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và an toàn sức khỏe cộng đồng.



