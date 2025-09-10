Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

Ngày 10-9, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Phạm Minh Trung (SN 2001, quê An Giang) do có hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 5-9, bà N.T.P. (SN 1976, quê Đồng Tháp) đang bán dép trên đường Võ Văn Vân ở xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) thì Trung chạy xe ngang qua, thấy bà P. có đeo dây chuyền vàng nên nảy lòng tham.

Công an TP HCM thực nghiệm hiện trường

Lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, Trung áp sát giật dây chuyền rồi rú ga bỏ chạy; nạn nhân đến công an trình báo.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà P., Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã khẩn trương phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM thu thập chứng cứ, trích xuất camera ra.

Phạm Minh Trung bị bắt giữ ngay sau đó. Trung thừa nhận hành vi cướp giật của mình và cho biết do cần tiền tiêu xài nên canh nạn nhân không để ý liền ra tay.



