Công an TP HCM bắt khẩn cấp kẻ giật gần 500.000 đồng

Ngày 16-7, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 13-7, chị V.T.H. (SN 1993) đến Công an phường Thới An tố cáo hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hải

Theo đó, tối 11-7, vợ chồng chị có việc nên để cửa hàng bán mắm cho con gái chị là cháu Đ.K.N (SN 2014) trông coi.

Nguyễn Thanh Hải đã đến giả vờ mua hàng và cướp giật số tiền gần 500.000 đồng khi cháu N. thối tiền cho Hải rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khẩn trương truy xét, đến tối 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường Thới An đã bắt đối tượng Nguyễn Thanh Hải. Hiện Công an TP HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.