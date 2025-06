Công an TP HCM bố trí gần 1.000 chiến sĩ, đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10

Công an TP HCM vừa có thông tin về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố; cũng như các biện pháp ngăn ngừa gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP HCM diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6 với 142 điểm thi.

Học sinh bước vào kỳ thi tuyền sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Hậu Giang, quận 11; Ảnh: Tấn Thạnh

Công an TP HCM cho biết công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi là công tác thường xuyên của lực lượng công an.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, Công an TP HCM đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi; bố trí gần 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp Ban Giám hiệu các trường tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh chấp hành quy định pháp luật nhất là pháp luật về giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp, đảm bảo đúng thời gian theo nội quy, quy định của nhà trường, quy chế của kỳ thi.

Phối hợp các Hội đồng thi chủ động kiểm tra an ninh, an toàn đối với các trang thiết bị phục vụ kỳ thi; nắm tình hình, rà soát, kiểm tra thông tin của các thí sinh nhằm phòng ngừa, xử lý hành vi thi thuê, thi hộ, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Chủ động bố trí lực lượng tăng cường rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trật tự xã hội phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản, đảm bảo an ninh an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi...

Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, như hoạt động mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; tổ chức thi thuê, thi hộ; đăng tải thông tin thất thiệt về việc về kỳ thi hoặc lợi dụng kỳ thi để đăng tải thông tin sai sự thật.

Trong sáng nay, 76.435 thí sinh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 tại TP HCM với môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.