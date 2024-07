Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa mới, lạ

Ngày 26-7, Công an TP HCM vừa phát thông báo cảnh giác với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh cá nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung nhạy cảm, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và bị chiếm đoạt.

Cụ thể, qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an TP HCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân, chủ yếu là nam giới, có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội.

Công an TP HCM cảnh giác người dân phải cẩn thận trước cách chiêu lừa

Sau đó, đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung nhạy cảm ở các nhà nghỉ, khách sạn.

Kẻ gian sẽ giả danh là thám tử tư gọi điện thoại thông báo nạn nhân về việc đối tượng phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác, đồng thời, gửi cho nạn nhân các hình ảnh nhạy cảm đã được chỉnh sửa, cắt ghép với khuôn mặt của nạn nhân.

Kẻ gian yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản tiền điện tử (USDT) với giá trị 80.000 USDT (tương đương 2,024 tỉ đồng) vào ví điện tử để không bị đăng lên mạng xã hội, gửi tới các nơi làm việc. Đồng thời, nạn nhân nhận được được lời mời sẽ được chuộc lại các clip và hình ảnh nhạy cảm.

Trường hợp nạn nhân bị "sập bẫy", các đối tượng sẽ hướng dẫn mua tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ví điện tử theo chỉ định, sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an TP HCM đã chỉ đạo lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp tương tự phải nâng cao tinh thần cảnh giác với phương châm "Không hoảng sợ - Không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng".

Đồng thời, Công an TP HCM yêu cầu người dân phải liên hệ ngay với công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Trực ban Công an TP HCM qua số điện thoại 069.3187.344, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069.3187.200 để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.