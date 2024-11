Công an TP HCM cảnh báo sập bẫy khi mua vé "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"

Ngày 29-11, Công an TP HCM thông báo người dân cần cẩn thận khi mua vé "Anh trai Say Hi" và "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

Cụ thể, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm mua bán, trao đổi vé chương trình "Anh trai Say Hi" và "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai". Nhiều người cho biết không thể đăng ký mua vé chính thức từ ban tổ chức nên lên mạng mua vé "chợ đen".

Công an TP HCM cảnh giác người dân tránh bị lừa đảo

Theo Công an TP HCM, việc mua vé trên mạng có nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền. Việc sốt vé và nhiều người hâm mộ sẵn sàng chuyển tiền mua vé, nhận vé online trên các hội nhóm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Người dân cẩn thận trước khi quyết định mua vé nhằm tránh kẻ gian sử dụng công nghệ cao tạo mã code giả để lừa đảo" - Công an TP HCM nhất mạnh.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 diễn ra ngày 14-12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (huyện Văn Giang, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Đây là một trong những concert có quy mô lớn và được theo dõi nhất dịp cuối năm. Trong khi đó, Concert 3&4 của Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình vào ngày 7 và 9-12.