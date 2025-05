Công an TP HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại lễ Vesak 2025

Ngày 5-5, đoàn kiểm tra do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh).

Cùng đi có Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP HCM và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp bảo vệ an ninh trật tự tại Đại lễ Vesak 2025.

Một số hình ảnh lãnh đạo Công an TP HCM kiểm tra công tác an ninh tại Bình Chánh, TP HCM

Trung tướng Lê Hồng Nam và Đại tá Lê Quang Đạo đã trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn đại biểu, bà con Phật tử, người dân về dự đại lễ.



Trung tướng Lê Hồng Nam đã đánh giá cao các phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ; thống nhất kế hoạch sử dụng lực lượng phối hợp phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại lễ khai mạc diễn ra ngày 6-5.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ Vesak 2025, Công an TP HCM đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện ứng trực, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là khách hành hương tuân thủ các quy định, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho lực lượng công an xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến Đại lễ.