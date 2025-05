Công an TP HCM tiếp nhận bị can Nguyễn Ngọc Điệp

Ngày 5-5, Công an TP HCM cho biết bị can Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, quê Cà Mau) đã ra cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Nguyễn Ngọc Điệp bị Công an TP HCM truy nã về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị can Nguyễn Ngọc Điệp

Sau khi Điệp ra trình diện, Công an TP HCM đã ra Quyết định đình nã đối với bị can can này và lập hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền.

Nội dung vụ án thể hiện: Công an TP HCM đang điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Sở Y tế TP HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ án này đã được khởi tố vào tháng 6-2022.

Sau khi Công an TP HCM khởi tố bị can, Nguyễn Ngọc Điệp đã bỏ trốn nên bị truy nã. Công an xác định Điệp đã làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành; 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của các bệnh viện quận 12, quận 3, quận 2 và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Biết thông tin mình đang bị truy nã qua báo chí, Điệp được vận động, trong ngày 25-4, bị can này đã liên hệ với cơ quan điều tra để ra đầu thú và mong nhận được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.