Công an TP HCM đột kích 16 địa điểm, bắt khẩn cấp 58 người

Ngày 12-3, Công an TP HCM đã thông tin chi tiết đường dây ma túy do Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu; thu giữ ma túy các loại và nhiều vật chứng có liên quan.

Cụ thể, từ ngày 6-3 đến 8-3, hàng chục Tổ Công tác của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã phối hợp với công an nhiều quận, huyện và Công an tỉnh Vĩnh Long đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 16 địa điểm.

Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 58 đối tượng "đầu dưới" tiêu thụ ma túy của 2 đường dây tội phạm do đối tượng Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu.

Chủ tịch UBND TP HCM trao hoa chúc mừng Phòng CSĐT Tội phạm ma túy Công an TP HCM

Công an TP HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triệt để áp dụng phương châm "lần theo dòng chảy ma túy, khui từng vỏ bọc các ông trùm ma túy và các đối tượng có liên quan", Phòng CSĐTTP về ma túy đã khẩn trương rà dựng.

Các trinh sát đã sơ đồ hóa toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy và các nhánh, phân nhánh đầu dưới; xây dựng kế hoạch phá án, phân công cụ thể lực lượng và lựa chọn "điểm đột phá" để đồng loạt bắt giữ toàn bộ các đối tượng đã xác định.



Ban Giám đốc Công an TP HCM trao hoa chúc mừng Phòng CSĐT Tội phạm ma túy Công an TP HCM

Tài liệu ban đầu thu thập được cho thấy nhóm đối tượng cất giấu ma túy tại một căn hộ chung cư trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP HCM.

Sau đó, số cầm đầu chỉ đạo các đối tượng đàn em hoặc sử dụng ứng dụng giao hàng công nghệ để vận chuyển ma túy đi giao cho các đại lý thứ cấp để phân phối đến các con nghiện.

Tang vật và các đối tượng bị bắt giữ

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, với phương châm "lần theo dòng chảy ma túy, khui từng vỏ bọc các ông trùm ma túy, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm", lực lượng trinh sát đã sơ đồ hóa, dựng lên toàn bộ đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

Clip Công an TP HCM bắt giữ các đối tượng

Rạng sáng 6-3, ban chuyên án đã "cất vó" bắt 3 đối tượng cầm đầu khi đang vận chuyển ma túy lên một căn hộ chung cư để chia nhỏ, cất giấu. Các đối tượng giấu ma túy ở nhiều nơi, thậm chí để trong tủ lạnh.

Công an TP HCM thu giữ hơn 30 kg ma túy các loại gồm: 3 bánh heroin, 8 kg ma tuý đá, trên 12 kg ketamine, hàng chục ngàn viên thuốc lắc và hàng trăm bịch ma túy nước vui…

Đồng thời, tiếp tục mở rộng truy xét, xử lý triệt để các đối tượng đồng phạm và nhất là phát hiện, xử lý triệt để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan.