Công an TP HCM kết luận vụ Giám đốc Công ty KPC buôn lậu

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Kwon Chang Yeol (SN 1978, quốc tịch Hàng Quốc, Giám đốc Công ty KPC) cùng Trần Ngọc Thuỳ Linh (SN 1993), Phạm Hữu Dũng (SN 1985), Trần Như Vũ (SN 1991) và Nguyễn Thị Hoàng Mai (SN 1993) cùng về tội "Buôn lậu".

Lực lượng chức năng TP HCM phát hiện một vụ buôn lậu. Ảnh minh hoạ

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Kwon Chang Yeol có nhu cầu nhập khẩu ủng cao su từ Việt Nam sang Hàn Quốc nên thuê Linh tìm nguồn hàng. Từ lời đề nghị này, Linh giới thiệu Vũ làm thủ tục hải quan với giá từ 35 triệu - 40 triệu đồng/container.

Trong khoản thời gian từ ngày 8-9 đến 12-10-2022, Kwon đã thuê Vũ sử dụng pháp nhân Công ty KPC mở 6 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo là băng keo và thảm trải dành cho thú cưng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Sau đó, Công ty KPC bị đóng mã số thuế, không tiếp tục thực hiện mở tờ khai, Kwon đề nghị Linh và Vũ tìm doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2022, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP HCM phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai hải quan do một công ty đứng tên doanh nghiệp xuất khẩu.

Kết quả kiểm tra lô hàng này phát hiện 405.000 bao thuốc lá và 250 ủng cao su. Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP HCM kết luận số hàng hóa không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.