Công an TP HCM khen thưởng vụ bắt kẻ giết cô gái bỏ trong vali

Ngày 27-5, tại trụ sở Công an huyện Cần Giờ, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM đã chủ trì buổi khen thưởng các tập thể tham gia phá án vụ cô gái bị giết, giấu xác trong vali rồi phi tang trên Núi Nhỏ (TP Vũng Tàu).

Tham dự có ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ; lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM, Công an huyện Cần Giờ...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM trao thư khen các tập thể

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam đã trao Thư khen và tiền thưởng cho 4 tập thể, gồm Phòng PA06 - Công an TP HCM; Phòng PC02 - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Cần Giờ và Công an xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ.

Trung tướng Lê Hồng Nam đã biểu dương các đơn vị, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy xét dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn 100km. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng giết người, cướp tài sản.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động, sự kiên quyết, hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an TP HCM và Công an các tỉnh lân cận, góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Trung tướng Lê Hồng Nam đã ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án, từ khâu tiếp nhận, xử lý tin báo, đến công tác điều hành, chỉ huy, phối hợp, truy xét, đấu tranh khám phá án.

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giam Võ Thành Long (SN 2004) về 2 hành vi giết người và cướp tài sản; Vũ Thành Huy (SN 1999) về 2 hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Long quen chị T. (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) qua mạng xã hội. Ngày 18-5, Long cùng Huy lên TP HCM rồi cùng chị T. ra Vũng Tàu. Sau đó, Long và chị T. về khách sạn nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, Long đã sát hại chị T., cướp tài sản rồi cùng Huy bỏ xác chị T. vào vali mang lên Núi Nhỏ phi tang.