Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình"

Tin-ảnh-clip: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi động chiến dịch "Không một mình" với mong muốn trang bị kỹ năng cho học sinh, sinh viên về an toàn trên mạng xã hội

Sáng 20-10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Công an TP HCM đã khởi động chiến dịch "Không một mình". Tham dự có Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM; bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), á hậu Thúy Vân cùng nhiều KOL khác.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 1.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 2.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 3.

Học sinh hào hứng giao lưu với Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, Chiến dịch "Không Một Mình" được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.

Chiến dịch này do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 4.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 5.

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 6.

Chiến dịch mong muốn trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng sử dụng mạng thông minh

Đồng thời, chiến dịch có sự phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân như: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các nền tảng TikTok, Meta, Google và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Hưởng ứng chiến dịch này, Công an TP HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM với mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên, và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng.

CLIP Á hậu Thúy Vân giao lưu cùng học sinh tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng mong muốn trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm. Đồng thời lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng các em "không một mình" đối mặt với những mối đe dọa này.

ĐỌC THÊM

Mở đầu cho chiến dịch là chương trình phát động được tổ chức tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Chương trình được trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu các trường THCS, THPT, cao đẳng dạy nghề... trên địa bàn TP HCM.

Các hoạt động diễn ra thu hút sự quan tâm như triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; diễn giả phổ biến cách nhận diện, phòng, chống; giao lưu với người có ảnh hưởng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: "Cả xã hội luôn mong muốn các em có một tuổi trẻ bình yên để học tập, khám phá và khẳng định mình. Nhưng sự an toàn ấy không tự nhiên mà có; chính các em cũng cần chủ động nắm lấy. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.

Hãy bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng. Và đặc biệt, hãy nhớ rằng: các em không bao giờ một mình".


Tin liên quan

Công an TP HCM tìm bị hại của người đàn ông quê Vĩnh Long

Công an TP HCM tìm bị hại của người đàn ông quê Vĩnh Long

(NLĐO) - Công an TP HCM đang điều tra vụ án do Võ Đăng Khoa (SN 1988, quê Vĩnh Long) thực hiện và tìm nạn nhân của người đàn ông này

Clip toàn cảnh Công an TP HCM mở két sắt Ngân 98 thu 80 sổ đỏ

(NLĐO) - Ngân 98 bất hợp tác với Công an TP HCM, không cung cấp mã số mở két sắt, la hét và có biểu hiện chống đối.

Công an TP HCM truy nã Lý Minh

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Lý Minh (24 tuổi, quê Cần Thơ) và yêu cầu 5 người khác hợp tác điều tra

Công an TP HCM Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bắt cóc online "không một mình"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo