Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình"

Sáng 20-10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Công an TP HCM đã khởi động chiến dịch "Không một mình". Tham dự có Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM; bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), á hậu Thúy Vân cùng nhiều KOL khác.

Học sinh hào hứng giao lưu với Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, Chiến dịch "Không Một Mình" được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.

Chiến dịch này do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Chiến dịch mong muốn trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng sử dụng mạng thông minh

Đồng thời, chiến dịch có sự phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân như: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các nền tảng TikTok, Meta, Google và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Hưởng ứng chiến dịch này, Công an TP HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM với mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên, và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng.

CLIP Á hậu Thúy Vân giao lưu cùng học sinh tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng mong muốn trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm. Đồng thời lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng các em "không một mình" đối mặt với những mối đe dọa này.

Mở đầu cho chiến dịch là chương trình phát động được tổ chức tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Chương trình được trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu các trường THCS, THPT, cao đẳng dạy nghề... trên địa bàn TP HCM.

Các hoạt động diễn ra thu hút sự quan tâm như triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; diễn giả phổ biến cách nhận diện, phòng, chống; giao lưu với người có ảnh hưởng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: "Cả xã hội luôn mong muốn các em có một tuổi trẻ bình yên để học tập, khám phá và khẳng định mình. Nhưng sự an toàn ấy không tự nhiên mà có; chính các em cũng cần chủ động nắm lấy. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Hãy bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng. Và đặc biệt, hãy nhớ rằng: các em không bao giờ một mình".



