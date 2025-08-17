Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

Trần Thường

(NLĐO) – Cảm phục trước tinh thần vì dân phục vụ của các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, người cha có con gái bị "bắt cóc online" đã gửi thư cảm ơn.

Ngày 17-8, lãnh đạo Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận thư cảm ơn của gia đình cô gái bị "bắt cóc online", gửi lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP, Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hội An Đông.

Theo nội dung lá thư viết tay đề ngày 16-8, cha của em T.N (SN 2006, trú phường Hội An Đông) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã giúp gia đình "vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng".

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị “bắt cóc online” - Ảnh 1.

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị “bắt cóc online” - Ảnh 2.

Lá thư viết tay của cha em T.N gửi lực lượng Công an TP Đà Nẵng

Cảnh giác thủ đoạn thao túng tâm lý để "bắt cóc online" đòi tiền chuộc

Nội dung thư nêu, lúc 16 giờ 38 phút ngày 15-8, gia đình nhận được thông tin từ con gái là em T.N (đang là sinh viên tại TP Đà Nẵng và thuê trọ tại phường Ngũ Hành Sơn) cho biết đã bị uy hiếp, bắt cóc và kêu gia đình phải chuyển một số tiền lớn.

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online" - Ảnh 1.

Kẻ xấu liên tục đe dọa người nhà, yêu cầu chuyển tiền

"Chúng tôi nhiều lần liên lạc với con gái qua điện thoại đều không được, liên lạc với các bạn cùng lớp và ở trọ chung cũng không biết con tôi đang ở đâu. Tên bắt cóc thì liên tục điện thoại qua Zalo, gởi hình ảnh con gái tôi và những đoạn ghi âm của con gái đang kêu gọi gia đình cầu cứu, buộc gia đình chúng tôi phải chuyển gấp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mới cho cháu về, không thì sẽ bị bán sang Campuchia" – thư nêu.

Với sức ép liên tục của tên bắt cóc đã khiến gia đình ông rơi vào cảnh hoảng loạn và bế tắc. Sau đó, gia đình đã đến Công an phường Hội An Đông trình báo sự việc. Khi nghe gia đình trình bày sự việc, các cán bộ Công an phường Hội An Đông đã nhanh chóng tiếp nhận, hướng dẫn và trấn an gia đình.

Với sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả của Công an phường Hội An Đông, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an phường Ngũ Hành Sơn, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cháu T.N đã được tìm thấy tại một nhà nghỉ và được giải cứu cháu an toàn.

"Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã giúp đỡ gia đình chúng tôi vượt qua biến cố lớn, giải cứu con gái chúng tôi an toàn. Nếu không có sự giải thích kịp thời và sự hỗ trợ nhanh chóng của các đồng chí, gia đình tôi không biết phải làm sao" – người cha xúc động viết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong ngày 14 và 16-8, Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công 2 cô gái trú phường Hội An Đông và phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu từ việc nhắn tin làm quen, dụ dỗ bằng các gợi ý như "cấp học bổng", thao túng tâm lý rồi đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của nạn nhân.

Sau đó, chúng đe doạ, buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, yêu cầu đến nơi bí mật trốn (trong quá trình này luôn điện thoại video với nạn nhân để khống chế), lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc.

Tin liên quan

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

(NLĐO) - Hai nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300 kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triệt phá.

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Kẻ xấu thao túng tâm lý, "bắt cóc” 2 cô gái trẻ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công 2 cô gái trẻ bị kẻ xấu "bắt cóc online", đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Hội An Đông tội phạm công nghệ cao công an phường Đà Nẵng bắt cóc online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo