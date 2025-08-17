Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

Ngày 17-8, lãnh đạo Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận thư cảm ơn của gia đình cô gái bị "bắt cóc online", gửi lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP, Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hội An Đông.

Theo nội dung lá thư viết tay đề ngày 16-8, cha của em T.N (SN 2006, trú phường Hội An Đông) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã giúp gia đình "vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng".

Lá thư viết tay của cha em T.N gửi lực lượng Công an TP Đà Nẵng

Cảnh giác thủ đoạn thao túng tâm lý để "bắt cóc online" đòi tiền chuộc

Nội dung thư nêu, lúc 16 giờ 38 phút ngày 15-8, gia đình nhận được thông tin từ con gái là em T.N (đang là sinh viên tại TP Đà Nẵng và thuê trọ tại phường Ngũ Hành Sơn) cho biết đã bị uy hiếp, bắt cóc và kêu gia đình phải chuyển một số tiền lớn.

Kẻ xấu liên tục đe dọa người nhà, yêu cầu chuyển tiền

"Chúng tôi nhiều lần liên lạc với con gái qua điện thoại đều không được, liên lạc với các bạn cùng lớp và ở trọ chung cũng không biết con tôi đang ở đâu. Tên bắt cóc thì liên tục điện thoại qua Zalo, gởi hình ảnh con gái tôi và những đoạn ghi âm của con gái đang kêu gọi gia đình cầu cứu, buộc gia đình chúng tôi phải chuyển gấp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mới cho cháu về, không thì sẽ bị bán sang Campuchia" – thư nêu.

Với sức ép liên tục của tên bắt cóc đã khiến gia đình ông rơi vào cảnh hoảng loạn và bế tắc. Sau đó, gia đình đã đến Công an phường Hội An Đông trình báo sự việc. Khi nghe gia đình trình bày sự việc, các cán bộ Công an phường Hội An Đông đã nhanh chóng tiếp nhận, hướng dẫn và trấn an gia đình.

Với sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả của Công an phường Hội An Đông, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an phường Ngũ Hành Sơn, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cháu T.N đã được tìm thấy tại một nhà nghỉ và được giải cứu cháu an toàn.

"Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã giúp đỡ gia đình chúng tôi vượt qua biến cố lớn, giải cứu con gái chúng tôi an toàn. Nếu không có sự giải thích kịp thời và sự hỗ trợ nhanh chóng của các đồng chí, gia đình tôi không biết phải làm sao" – người cha xúc động viết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong ngày 14 và 16-8, Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công 2 cô gái trú phường Hội An Đông và phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu từ việc nhắn tin làm quen, dụ dỗ bằng các gợi ý như "cấp học bổng", thao túng tâm lý rồi đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của nạn nhân.

Sau đó, chúng đe doạ, buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, yêu cầu đến nơi bí mật trốn (trong quá trình này luôn điện thoại video với nạn nhân để khống chế), lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc.