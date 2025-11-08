Công an TP HCM lưu ý chủ xe và người mua chưa sang tên

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TP HCM, Công an cấp xã đang "đi từng nhà, rà từng xe" để làm sạch dữ liệu đăng ký xe, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.

Công an cấp xã ở TP HCM đến nhà người dân để thu thập thông tin còn thiếu liên quan đến xe, chủ xe để bổ sung, cập nhật.

Hiện ở TP HCM có 12 triệu xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu, do đó yêu cầu "làm sạch dữ liệu", "số hóa hồ sơ" trở thành một đòi hỏi cấp bách, không chỉ để phục vụ công tác nghiệp vụ mà còn nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi tham gia các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong thời đại số.

Từ lý do đó, Công an các xã, phường, đặc khu ở TP HCM tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành. Công an cơ sở sẽ đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin phương tiện, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe. Đến nay đã thu thập trên 205.000 xe.



Đáng nói, trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu "rác", những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích, người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.

Cần sang tên ngay

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe theo quy định.

Hiện Công an TP HCM cũng đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe; những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao, phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm, ngân hàng...