Công an TP HCM lưu ý chủ xe và người mua chưa sang tên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TP HCM lưu ý chủ xe và người mua chưa sang tên

Đông Hoa

(NLĐO) - TP HCM hiện có 12 triệu xe cần rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu.

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TP HCM, Công an cấp xã đang "đi từng nhà, rà từng xe" để làm sạch dữ liệu đăng ký xe, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.

Công an TP HCM lưu ý chủ xe và người mua chưa sang tên - Ảnh 1.

Công an cấp xã ở TP HCM đến nhà người dân để thu thập thông tin còn thiếu liên quan đến xe, chủ xe để bổ sung, cập nhật.

Hiện ở TP HCM có 12 triệu xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu, do đó yêu cầu "làm sạch dữ liệu", "số hóa hồ sơ" trở thành một đòi hỏi cấp bách, không chỉ để phục vụ công tác nghiệp vụ mà còn nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi tham gia các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong thời đại số.

Từ lý do đó, Công an các xã, phường, đặc khu ở TP HCM tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành. Công an cơ sở sẽ đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin phương tiện, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe. Đến nay đã thu thập trên 205.000 xe.

Đáng nói, trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu "rác", những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích, người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.

Cần sang tên ngay

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe theo quy định.

Hiện Công an TP HCM cũng đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe; những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao, phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm, ngân hàng...

Tin liên quan

CSGT kiểm tra trật tự an toàn giao thông ở Làng Đại học

CSGT kiểm tra trật tự an toàn giao thông ở Làng Đại học

(NLĐO) - Tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tổ công tác cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả học sinh, sinh viên.

Sau sáp nhập, Công an TP HCM đã đăng ký xe cho gần 1.900 hồ sơ tại khu vực 1

(NLĐO) - Từ ngày 1-7 đến nay, PC08, Công an TP HCM đã thực hiện việc đăng ký xe cho gần 1.900 hồ sơ tại khu vực 1 (tỉnh Bình Dương cũ).

Hơn 168 địa chỉ cần biết ở TP HCM khi người dân có nhu cầu đăng ký xe

(NLĐO) - Với phân cấp đăng ký xe, người dân TP HCM sẽ tiết kiệm thời gian và cải thiện thủ tục đăng ký.

cung cấp thông tin cơ quan chức năng đăng ký xe thông tin cá nhân biển số xe mã định danh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo