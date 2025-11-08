CSGT kiểm tra trật tự an toàn giao thông ở Làng Đại học

Sáng 8-11, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Linh Xuân, Công an phường Đông Hòa đã ra quân tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (Làng Đại học TP HCM).

Tổ công tác xử lý hành vi đỗ xe trên vỉa hè.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đi đường cấm, ngược chiều, vượt đèn đỏ...

Lúc 7 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện xe máy của chị Nguyễn Thị Minh P. (35 tuổi) đỗ trái quy định trên vỉa hè đường số 1 - Trần Đại Nghĩa nên lập biên bản xử phạt. Với lỗi này, chị P. sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

10 phút sau, tổ công tác phát hiện tài xế 35 tuổi lái xe buýt số 8 khi đón trả khách đã dừng xe không đúng quy định tại đường Quảng Trường Sáng Tạo. Cảnh sát lập biên bản tài xế lỗi dừng, đỗ xe không sát lề đường, vỉa hè hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m. Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cũng thời điểm trên, CSGT đã phát hiện tài xế 43 tuổi lái ô tô tải chạy trên đường Trần Đại Nghĩa nhưng không thắt dây an toàn. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tài xế xe buýt số 8 bị xử phạt dừng xe không đúng quy định.

Sáng cùng ngày, tổ công tác cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác, trong đó có cả học sinh, sinh viên.