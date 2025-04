Công an TP HCM ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp SOS an ninh trật tự

Ngày 28-4, Công an TP HCM đã tổ chức Lễ ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM

Trong những năm qua, Công an TP HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật bằng công nghệ và hệ thống giám sát công cộng.

Công tác phòng chống tội phạm, vấn đề về giao thông, cháy nổ cần được tiếp nhận thông tin nhanh chóng để xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ tại lễ ra mắt.

Để giải quyết vấn đề này, việc triển khai phần mềm cảnh báo khẩn cấp sẽ phát huy vai trò quan trọng của người dân trong việc hỗ trợ các lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Phần mềm cảnh báo khẩn cấp được xây dựng nhằm nâng cao vai trò của toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Người dân có thể chủ động thông báo các tình huống khẩn cấp mà không cần qua các thủ tục phức tạp.

Hướng dẫn cài đặt hệ thống cảnh báo khẩn cấp

Bên cạnh đó, phần mềm giúp lực lượng công an tiếp nhận và xử lý thông tin ngay lập tức, từ đó tăng tốc độ phản ứng và giảm thiểu thời gian xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phần mềm không chỉ giúp giải quyết tình huống khẩn cấp mà còn giúp các cơ quan chức năng giám sát tình trạng an ninh trật tự tại các khu vực, đồng thời tạo ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá và quản lý của các cấp lãnh đạo.



Nhờ vào sự phản ứng nhanh chóng của các lực lượng chức năng, nhiều tình huống vi phạm an ninh trật tự đã được ngăn chặn kịp thời, giúp giảm thiểu thiệt hại về tài sản, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết việc triển khai phần mềm cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự tại TP HCM là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự. Đồng tời, đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển và đảm bảo sự ổn định cho cộng đồng.

"Quá trình triển khai và vận hành, phần mềm đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng của các lực lượng chức năng, cải thiện công tác phối hợp giữa các đơn vị và đảm bảo tính minh bạch trong xử lý thông tin", Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.