Công an TP HCM triệu tập cặp đôi "diễn sâu" trên mạng xã hội

Sáng 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng mời bà N.N.T.N. (SN 2002) cùng bạn trai là L.H.P. (SN 2001) do có hành vi quay clip rồi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên TikTok để câu view, câu like.

Nội dung sự việc thể hiện, tối 27-4, cả 2 xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), cả 2 đã quay clip theo trend "sơ hở là mất".

Công an TP HCM làm việc với N. và P.

N. đã nhờ bạn trai quay lại cảnh mình đang vui vẻ dùng gậy chụp hình selfie tại buổi sơ duyệt diễu binh và khi nhìn lên thì thấy điện thoại đã mất. Sau đó, N. clip lên TikTok.

Ngoài ra, P. còn đăng tải một clip khác với nội dung người nam đang quay clip diễu binh thì bị cô gái khều, sau đó phát hiện bị mất điện thoại. Hai clip được đề xuất lên xu hướng, cụ thể clip của N. có hơn 26.000 lượt chia sẻ với hơn 2600 bình luận và 32.000 lượt tương tác. Trong khi đó, clip của P. có 120.000 lượt like, hơn 3.900 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ.

Clip cô gái "diễn sâu" thu hút tương tác trên mạng xã hội

Khi bị triệu tập, cặp đôi đã thừa nhận tự quay clip, cắt ghép nội dung sau đó đăng lên mạng sai sự thật. Cả hai nhận thức hành vi này là vi phạm pháp luật, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM. Sau khi làm việc với công an, N. và P. đã làm một clip khác để đính chính.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, nhất là các bạn trẻ không quay clip theo trend để cắt ghép, đăng tải không đúng sự thật. Đồng thời, khi phát hiện nội dung nghi ngờ sai sự thật cần nhấn nút báo cáo trên ứng dụng, không chia sẻ hình ảnh, clip sai sự thật.