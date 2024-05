Công an TP HCM tổ chức hội thảo liên quan các dự án luật do Bộ Công an chủ trì

Ngày 17-5, Công an TP HCM đã tổ chức hội thảo liên quan các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7. Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các cơ quan chức năng khác.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết Bộ Công an đã được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các dự án luật quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong đó, có 3 dự án luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng).

Đồng thời, có 3 dự án luật dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



Tại hội thảo, lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP đã thông qua báo cáo tóm tắt về sự cần thiết và nội dung cơ bản của 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tiếp theo, các đại biểu Quốc hội, đại biểu khách mời trao đổi ý kiến góp ý đối với nội dung các chính sách trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.

Đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an (đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng dự án luật) trao đổi làm rõ hơn sự cần thiết ban hành các dự án luật, quá trình xây dựng, tiếp thu soạn thảo các dự án luật và trao đổi về các ý kiến của đại biểu. Qua đó, các đại biểu thống nhất, tán thành, đồng thuận cao, nhất trí ủng hộ về việc ban hành các dự án luật nêu trên.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, hội thảo đã làm rõ và cơ bản đánh giá được tầm quan trọng, tính khả thi đối với 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, hội thảo đã cung cấp thông tin thực tiễn, khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thi hành các chính sách liên quan đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV cho ý kiến (Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Đồng thời, cơ bản làm rõ mục đích của việc xây dựng các dự án luật trên nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước.

Hội thảo đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận, ủng hộ nội dung các chính sách trong các dự án luật. Hội thảo cũng có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa.

Kết quả hội thảo cũng là cơ sở để tiếp tục tập hợp, bổ sung những vấn đề cần thiết trong quá trình triển khai và hướng dẫn thực hiện thời gian tới. Từ kết quả đạt được của hội thảo này, Công an TP HCM sẽ tập hợp và báo cáo với Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.