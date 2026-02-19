HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Công an TPHCM bắt giữ "đại gia" lừa tình, trộm cắp tài sản của hàng trăm "sugar baby"

Đông Hoa

(NLĐO) - Phương cho biết từ năm 2020 đến nay, gã đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và "quan hệ" với hàng trăm người. Về tài sản lấy được, Phương "không nhớ rõ"

Ngày 19-2, Công an phường Gò Vấp, TPHCM đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt Trương Nhật Phương (34 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

- Ảnh 1.

Trương Nhật Phương (bên phải) tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 3-2, một phụ nữ tên O. đến Công an phường Gò Vấp trình báo về việc bị chiếm đoạt điện thoại iPhone 16. O. cho biết giữa tháng 1-2026, chị hẹn hò qua mạng với một người không rõ lai lịch, xưng là Hùng, đang kinh doanh bất động sản.

Đến ngày 2-2, hai người hẹn gặp mặt tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp để "tâm sự". "Tâm sự” xong, chị O. được người này đề nghị đi tắm. Khi quay ra, chị biết mình bị lừa khi mất điện thoại iPhone 16.

Trích xuất camera an ninh, công an nhận định nghi phạm đã chạy bộ khoảng 1 km và vào các tiệm net gần hiện trường. Phương là người nổi lên trong danh sách nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an xác định Phương có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Gần đây, Phương sống lang thang, hay lui tới các tiệm net tại TPHCM.

Ngày 12-2, khi Phương xuất hiện tại tiệm net trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận hành vi của mình.

Phương khai thường xuyên truy cập các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Instagram,.. hoặc các app kết bạn và hẹn hò như Tinder, Bumble… nên biết có nhiều phụ nữ muốn kết bạn, đặc biệt là sinh viên.

Từ năm 2020, Phương vào vai quản lý công ty tổ chức sự kiện, cần các cô gái có ngoại hình đẹp tham gia. Khi có người đồng ý, Phương đưa vào các group có nhiều thành viên để tư vấn, song thực chất đều là các nick ảo do gã tự tạo để tương tác, dẫn dụ.

Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, song chốt lại phương án cuối cùng là làm "sugar baby" cho "đại gia" để được nhận số tiền từ 40 - 50 triệu đồng sau 4 - 6 lần “gặp mặt”.

"Đại gia" yêu cầu các "sugar baby" phục vụ không ai khác chính là Phương. "Sugar baby" luôn được dặn phải phục vụ nhiệt tình ngay trong lần đầu gặp "đại gia" để được duy trì quan hệ cho đến khi được nhận tiền (4 - 6 lần).

Khi gặp mặt các cô gái, Phương đóng vai người thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm, giả vờ yêu đương và đề nghị quay lại cảnh nhạy cảm khi quan hệ. Các "sugar baby" do được dặn trước và muốn duy trì quan hệ để nhận tiền nên thường không từ chối.

Có được clip "nóng", Phương tiếp tục yêu cầu các cô gái đến khách sạn để "quan hệ", cho đến khi gã ra tay trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Phương cho biết từ năm 2020 đến nay, gã đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và "quan hệ" với hàng trăm người. Về tài sản lấy được, Phương bảo không nhớ rõ.

Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của Trương Nhật Phương thì liên hệ với Công an phường Gò Vấp (số điện thoại 02838942596 hoặc 0913833339) để cung cấp thông tin.

