Nam thanh niên đi xe máy tông vào CSGT

Ngày 19-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế một nam thanh niên có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 18-2, tại Km105+200 Quốc lộ 37 (địa phận xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác đang tuần tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không biển số, không có gương chiếu hậu bên trái.

Khi được yêu cầu dừng xe, người này giảm tốc độ nhưng bất ngờ tăng ga bỏ chạy, tông vào một cán bộ CSGT đang đứng phía trước khiến cán bộ này ngã xuống đường. Nam thanh niên tiếp tục bỏ chạy rồi cũng bị trượt ngã cả người và xe, bị tổ công tác khống chế.

Danh tính người vi phạm được xác định là N.V.Đ. (20 tuổi, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ, thu giữ phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, Đ. khai do lo sợ bị kiểm tra nên tăng ga bỏ chạy và tông vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.