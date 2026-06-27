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Pháp luật

Công an TPHCM bắt giữ toàn bộ Ban Giám đốc Công ty Metaland

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt giữ toàn bộ Ban Giám đốc Công ty Metaland và nhiều người khác trong một chuyên án đang mở rộng điều tra

Ngày 27-6, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt 51 người bao gồm Ban Giám đốc, nhân viên, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trụ sở tại phường Chợ Quán, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ.

Công an TPHCM bắt giữ Ban Giám đốc Công ty Metaland trong vụ lừa đảo 2026 - Ảnh 1.
Công an TPHCM bắt giữ Ban Giám đốc Công ty Metaland trong vụ lừa đảo 2026 - Ảnh 2.

Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ

Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đang bị Công an TPHCM bắt giam) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Kịch bản chuyên nghiệp

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Công an TPHCM bắt giữ Ban Giám đốc Công ty Metaland trong vụ lừa đảo 2026 - Ảnh 3.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 51 người

Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Lên kế hoạch giải thể doanh nghiệp

Bên cạnh đó, để khách hàng có "cảm giác" được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn.

CLIP: Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 

Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.

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Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

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