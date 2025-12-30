Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo Công an TPHCM, sau khi bắt Hồ Thành Được (tức Được Đất Bắc), cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Hưởng lợi "khủng"

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.

Công an TPHCM bắt Lê Phong Gia Lai

Công an TPHCM xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, trụ sở phường An Phú Đông do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7-2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, trụ sở tại phường Long Phước do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3-2025; nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai thực chất được Lê Tuấn Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ yêu cầu đòi nợ, Lê Tuấn Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ.

Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng Phong đi tìm người vay nợ để đòi tiền.

Để phục vụ hoạt động đòi nợ, Lê Tuấn Phong tự trang bị đồng phục cho nhân viên trang phục, trong đó có áo thun màu đen có in dòng chữ "Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ" để sử dụng khi đi đòi nợ.

Phong chỉ đạo từ 5 đến 6 nhân viên mặc đồng phục, để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải giao tiền trả nợ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu Ban Chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Lập công ty "chân rết"

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát: Đây cũng là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật của các đối tượng. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ, Đỗ Văn Hoàng là người trực tiếp thỏa thuận, thống nhất mức chia lợi nhuận trên số tiền thu hồi được.

Hoàng tự soạn thảo các "Hợp đồng mua bán nợ" mang tính chất giả cách, nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê và sử dụng làm căn cứ đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Tang vật vụ án

Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% trên số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% đối với các hợp đồng có môi giới.

Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tư như công ty Lê Phong Gia Lai. Đối với nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức: Đức làm Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh có trụ sở tại Khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy.

Từ tháng 4-2025, Nguyễn Trung Đức tụ tập bạn bè và thành lập một nhóm người gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê.

Nhóm này do Đức chỉ đạo và điều hành công việc nhận hợp đồng để đi đòi nợ thuê cho chủ nợ có khoản nợ khó đòi. Hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới.

Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.