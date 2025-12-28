HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM bắt 2 người ở xã Xuân Thới Sơn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn bắt 2 thanh niên trên địa bàn

Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra đột xuất căn nhà tại ấp 30, xã Xuân Thới Sơn phát hiện Lâm Minh Phương (SN 1986) tàng trữ hàng cấm.

Công an thu giữ 8 hộp pháo loại dàn có 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ mua bán, không có giấy phép của Bộ Quốc phòng.

Công an TPHCM bắt 2 thanh niên ở xã Xuân Thới Sơn - Ảnh 1.

Lâm Minh Phương bị Công an TPHCM bắt giữ tại nhà

Qua làm việc, Phương khai nhận 8 hộp pháo nổ loại dàn có 49 ống phóng trên có nguồn gốc sản xuất ở nước ngoài (không có hóa đơn, chứng từ mua bán).

Phương mua của 1 đối tượng nam trên mạng xã hội với giá 850.000 đồng/hộp pháo nổ về để rao bán cho người mua trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber,…. nhằm mục đích kiếm lời.

Ngoài ra, một mũi trinh sát khác phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tuần tra trên tuyến đường Trần Văn Mười phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Công an TPHCM bắt 2 thanh niên ở xã Xuân Thới Sơn - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Hoàng Phúc

Lực lượng công an kiểm tra xe của Phúc thì phát hiện và thu giữ 12 hộp pháo loại dàn có 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ mua bán.

Phúc khai nhận đã mua 18 hộp pháo nổ loại dàn có 49 ống phóng (không có hóa đơn, chứng từ mua bán) trên mạng xã hội với giá 680.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời.

Công an xã Xuân Thới Sơn đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức.

