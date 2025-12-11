Ngày 11-12, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Đỗ Hồng Trinh tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường An Khánh phát hiện 2 người đàn ông chở chất thải chuẩn bị đổ trái phép xuống bãi đất trống ở số 5/4 đường số 11, phường An Khánh nên đưa về trụ sở đấu tranh. Tại đây, họ khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực trên để đổ, chi phí từ 200.000 - 400.000 đồng/lượt.

Công an xác định bãi đất trống thuộc sở hữu của bà Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Theo đó, bà Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019 m2; diện tích chôn lấp thực tế là hơn 1.824 m2; khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Công an TPHCM cho biết hành vi của Đỗ Hồng Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.



