Pháp luật

Công an TPHCM bắt một phụ nữ do gây ô nhiễm môi trường

Anh Vũ

(NLĐO) - Bà Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi bị Công an TPHCM tạm giam do cho người khác đổ và chôn lấp chất thải trái phép.

Ngày 11-12, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Công an TPHCM khởi tố Đỗ Hồng Trinh vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đỗ Hồng Trinh tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường An Khánh phát hiện 2 người đàn ông chở chất thải chuẩn bị đổ trái phép xuống bãi đất trống ở số 5/4 đường số 11, phường An Khánh nên đưa về trụ sở đấu tranh. Tại đây, họ khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực trên để đổ, chi phí từ 200.000 - 400.000 đồng/lượt.

Công an xác định bãi đất trống thuộc sở hữu của bà Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Theo đó, bà Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019 m2; diện tích chôn lấp thực tế là hơn 1.824 m2; khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Công an TPHCM cho biết hành vi của Đỗ Hồng Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.


Tin liên quan

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

(NLĐO) - Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, bị Công an TPHCM truy nã do liên quan một vụ án ma tuý.

Tây Ninh: Bắt quả tang 2 người đàn ông trên ô tô làm điều phi pháp trong đêm

(NLĐO) - Cả hai khai nhận đã vận chuyển số pháo này từ xã Tân Phước đến các xã biên giới Tây Ninh để tiêu thụ

Bắt quả tang 18 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 6” và “VIP 13”

(NLĐO) – Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ chỉ đạo điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng bị bắt quả tang trong 2 phòng “VIP” của quán karaoke

ô nhiễm môi trường bắt tạm giam Công an TPHCM dự án ma đỗ chất thải
