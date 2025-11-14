HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giam tổng giám đốc bán đất "dự án ma" Cella Central, lừa gần 6 tỉ đồng ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tự xưng tổng giám đốc doanh nghiệp, "vẽ" dự án Cella Central không tồn tại, Nguyễn Ngọc Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt 5,89 tỉ đồng của người mua đất

Ngày 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam tổng giám đốc bán đất "dự án ma" Cella Central, lừa gần 6 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành

Trước đó, ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K. (SN 1989, trú đường Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỉ đồng thông qua việc rao bán đất tại “dự án Cella Central".

Kết quả điều tra xác định tháng 8-2022, bà K. đến Công ty CP Ý An Khang (đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và gặp ông Nguyễn Ngọc Thành – người tự xưng là tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Thành giới thiệu bà K. mua lô đất số 16, diện tích 98 m² với giá hơn 6,5 tỉ đồng. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết, bà K. lần lượt chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp với số tiền gần 6 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thành liên tục trì hoãn, viện lý do “chưa ra sổ”.

Đến tháng 9-2023, bà K. phát hiện thửa đất đang bị thế chấp ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án. Đặc biệt: “dự án Cella Central” hoàn toàn không hề tồn tại, do chính Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô để rao bán trái phép.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Công an Cần Thơ bắt Giám đốc Công ty Tây Đô

Công an Cần Thơ bắt Giám đốc Công ty Tây Đô

(NLĐO) – Tin lời vị giám đốc, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc, góp vốn hơn 10 tỉ đồng nhưng đã bị chiếm đoạt.

Diễn biến bất ngờ phiên xét xử cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

(NLĐO) - Cáo trạng xác định các bị cáo đã gây thất thoát đối với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Cà Mau hơn 11 tỉ đồng.

Một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam

(NLĐO)- Phan Văn Khiến, giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm cùng kế toán đã lừa đảo hàng trăm tỉ đồng bằng hình thức huy động vốn.

