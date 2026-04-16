Pháp luật

Công an TPHCM bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng trong vụ xây hàng chục căn nhà trên đất người khác

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra hành vi xây gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi bán cho nhiều người dân

Ngày 16-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan vụ xây dựng hàng chục căn nhà trên đất của người khác rồi bán cho nhiều người dân.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đây TAND TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) nay là phường Tân Khánh đã đưa vụ tranh chấp ra xét xử và tuyên buộc những người xây dựng trái phép phải tháo dỡ nhà, trả lại đất cho nguyên đơn là ông Trương Minh Ký. Các bị đơn sau đó kháng cáo qua nhiều cấp xét xử nhưng đều bị bác, đồng thời tòa án công nhận quyền sử dụng hợp pháp của ông Ký đối với thửa đất.

Tuy nhiên, dù bản án đã có hiệu lực, các cá nhân liên quan không chấp hành mà tiếp tục xây dựng hoàn thiện 47 căn nhà liền kề và một khu nhà trọ, sau đó bán lại cho người dân.

Trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp, ngoài việc buộc các cá nhân trả lại đất, TAND TP Tân Uyên cũ nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đã kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đến giữa tháng 5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Phước Khánh (nay là phường Tân Khánh, TPHCM) phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Lê Văn Hoàng.

Cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ khu đất tại thửa số 87, tờ bản đồ số 16 (diện tích 5.802 m²) cùng toàn bộ công trình nhà ở và phòng trọ xây dựng trên đất.

Cơ quan điều tra đồng thời làm việc với nhiều người dân sinh sống trong khu vực để thu thập thông tin, chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Theo thông tin trước đó, thửa đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Minh Ký từ năm 1999. Đến năm 2017, ông Ký phát hiện ông Lê Văn Hoàng cùng một số người xây dựng nhà trên phần đất của mình nên đã gửi đơn phản ánh và khởi kiện ra tòa để đòi lại quyền sử dụng đất.

Công an vào cuộc vụ "xây nhầm" nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Công an vào cuộc vụ "xây nhầm" nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc vụ "xây nhầm" nhà trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương.

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Tính phương án thuê "thần đèn" di dời

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn H., chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng, đang chờ kết quả kháng cáo và tính đến phương án thuê "thần đèn" di dời nhà

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Chủ lô đất đề nghị khởi tố vụ án

(NLĐO)- Gia đình bà L. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

