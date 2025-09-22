Ngày 22-9, bà Trần Thị Kim L. (46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng), người bị ông Đỗ Văn H. (ở thôn 7 khu Kiền Bái, phường Thiên Hương) xây nhà trên đất của mình, đã có đơn tố cáo gửi đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng...

Ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương

Theo đơn tố cáo, bà L. khẳng định gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 3, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được cấp sổ hồng vào ngày 29-10-2024.

"Suốt 1 năm nay, thửa đất của gia đình chúng tôi bị ông Đỗ Văn H. và vợ là Vũ Thị T. ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng trái phép căn nhà 2 tầng trên đất của gia đình tôi.

Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông H. dừng việc thi công nhưng phía ông H. dù biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện bằng được hành vi chiếm đoạt, không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi" - bà L. trình bày trong đơn.

Theo bà L., hành vi của gia đình ông Đỗ Văn H. đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình bà khi suốt một năm qua mòn mỏi đi tìm công lý.

Do đó, gia đình bà L. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim L. mua 2 thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11-2024, bà L. tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn H. chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay sau đó, gia đình bà L. và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông H. dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông H. không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đỗ Văn H. thừa nhận "xây nhầm" do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà L. chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng, điều này dẫn tới hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Đến nay, ông Đỗ Văn H. chưa chịu tháo dỡ công trình

Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng đã tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn H. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại mặt bằng cho gia đình bà L..

Đến nay, ông Đỗ Văn H. chưa chịu tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.