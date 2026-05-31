Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề.

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107-01 ngày 8-2-2022.

Công an TPHCM đang tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan

Công an xác định bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, đại diện pháp luật Công ty TCL VN) có liên quan đến vụ án trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TCL VN.

Các cá nhân này liên hệ công ty để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề "EB-3" mà Công ty TCL VN quảng cáo.

Theo thông tin do công ty đưa ra, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng 1 chuỗi dịch vụ gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ.

Do tin tưởng vào năng lực của công ty nên các khách hàng nêu trên đã ký kết Hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty IIMC (cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật), tổng giá trị các Hợp đồng hơn 17,8 tỉ đồng. Các cá nhân đã thanh toán cho công ty tổng cộng hơn 15,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp Visa nhưng kết quả không đậu, một số khách hàng đến nay không được đưa đi phỏng vấn.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan.

Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do tại sao, không có biện pháp gì để giải quyết.