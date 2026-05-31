HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM đang tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan để cung cấp một số thông tin cần thiết liên quan đến một vụ án đang điều tra

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề.

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107-01 ngày 8-2-2022.

Công an TPHCM đang tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan - Ảnh 1.

Công an TPHCM đang tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan

Công an xác định bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, đại diện pháp luật Công ty TCL VN) có liên quan đến vụ án trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TCL VN.

Các cá nhân này liên hệ công ty để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề "EB-3" mà Công ty TCL VN quảng cáo. 

Theo thông tin do công ty đưa ra, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng 1 chuỗi dịch vụ gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ. 

Do tin tưởng vào năng lực của công ty nên các khách hàng nêu trên đã ký kết Hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty IIMC (cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật), tổng giá trị các Hợp đồng hơn 17,8 tỉ đồng. Các cá nhân đã thanh toán cho công ty tổng cộng hơn 15,5 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp Visa nhưng kết quả không đậu, một số khách hàng đến nay không được đưa đi phỏng vấn.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. 

Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do tại sao, không có biện pháp gì để giải quyết.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị đương sự Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN: 26/8/1979, số CCCD: 079179011554, hộ chiếu số C3571992) đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu, TPHCM gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân

Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân

(NLĐO) - Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân do liên quan đến đường dây ma tuý vừa được khám phá với 105 người bị khởi tố

Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

(NLĐO) - Công an TPHCM tìm nạn nhân từng giao dịch với 3 phụ nữ với lãi suất cao, xuất phát từ việc tham gia chơi hụi online

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long

(NLĐO) - Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long cùng các đồng phạm do tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen

TPHCM Công an TPHCM Trần Tôn Nữ Kiều Loan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo