Công an TPHCM bắt chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt 2 ông Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thi hành lệnh bắt chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường

Đây là chuyên án được khám phá khi thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".

Bên trong cơ sở bào chế Đông y của Bảo Thanh Đường

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Một số hình ảnh tại Bảo Thanh Đường

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại các địa chỉ: Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại hai địa chỉ ở đường Lê Lai, phường Bến Thành, TPHCM) và đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung (TPHCM) do hai ông Thu và Hải làm chủ (ông Hải đứng tên đại diện).

CLIP Công an TPHCM khám xét Bảo Thanh Đường

Quá trình kiểm tra có phối hợp Sở Y tế. Thuốc đông dược trị bệnh da liễu. Thuốc chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành được xem là hàng cấm.

Đồng thời Ban chuyên án đã cử Tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do ông Thu và ông Hải sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3-2024 đến nay, hai ông Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM.