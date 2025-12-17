Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

Theo quy định mới tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12), tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, bất kể thời gian nào.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú, tuyên truyền Nghị định mới cho người dân.

Ngày 17-12, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đến nhiều nhà dân, khu nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến quy định trên.

Lực lượng chức năng tập trung phổ biến nội dung điều 9 của nghị định 282/2025, quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo đảm sự yên tĩnh chung.

Tại khoản 2 điều này quy định hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Cụ thể, việc mở nhạc lớn, hát karaoke,… tại nơi công cộng hoặc khu dân cư gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, bất kể thời gian nào.

Đến khu nhà trọ của bà Trần Thị Phương Cảnh, 67 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú, đã tuyên truyền trực tiếp đến bà Cảnh và người thuê trọ. Nội dung về việc không tụ tập, hát karaoke gây ồn ào, mất an ninh trật tự trong khu nhà trọ.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú tuyên truyền tại nhà ông Lê Thế Thịnh.

Khi được cảnh sát phổ biến quy định, anh Lê Duy Long, 18 tuổi, người thuê trọ, cho biết đã nắm rõ và cam kết chấp hành nghiêm.

Cùng ngày, Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng đến nhà ông Lê Thế Thịnh, 76 tuổi. Tại đây, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ các quy định mới.

Thiếu tá Đức cho biết mức phạt đã tăng đáng kể, chỉ cần người dân có phản ánh hoặc phát hiện hành vi gây ồn ào ảnh hưởng đến cộng đồng, lực lượng chức năng sẽ lập tức xử lý.

Việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, yên tĩnh, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn TP HCM.