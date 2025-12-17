Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

Anh Vũ

(NLĐO) - Tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người khác có thể bị phạt bất kể giờ nào.

Theo quy định mới tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12), tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, bất kể thời gian nào.

img

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú, tuyên truyền Nghị định mới cho người dân.

Ngày 17-12, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đến nhiều nhà dân, khu nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến quy định trên.

Lực lượng chức năng tập trung phổ biến nội dung điều 9 của nghị định 282/2025, quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo đảm sự yên tĩnh chung. 

Tại khoản 2 điều này quy định hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Cụ thể, việc mở nhạc lớn, hát karaoke,… tại nơi công cộng hoặc khu dân cư gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, bất kể thời gian nào.

Đến khu nhà trọ của bà Trần Thị Phương Cảnh, 67 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú, đã tuyên truyền trực tiếp đến bà Cảnh và người thuê trọ. Nội dung về việc không tụ tập, hát karaoke gây ồn ào, mất an ninh trật tự trong khu nhà trọ.

img

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú tuyên truyền tại nhà ông Lê Thế Thịnh.

Khi được cảnh sát phổ biến quy định, anh Lê Duy Long, 18 tuổi, người thuê trọ, cho biết đã nắm rõ và cam kết chấp hành nghiêm.

Cùng ngày, Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng đến nhà ông Lê Thế Thịnh, 76 tuổi. Tại đây, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ các quy định mới.

Thiếu tá Đức cho biết mức phạt đã tăng đáng kể, chỉ cần người dân có phản ánh hoặc phát hiện hành vi gây ồn ào ảnh hưởng đến cộng đồng, lực lượng chức năng sẽ lập tức xử lý.

Việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, yên tĩnh, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn TP HCM.

Tin liên quan

Trong 10 phút, hàng chục xe máy chạy ngược chiều, leo vỉa hè trên đường Quang Trung

Trong 10 phút, hàng chục xe máy chạy ngược chiều, leo vỉa hè trên đường Quang Trung

(NLĐO) - Xe máy chạy ngược chiều, leo vỉa hè... xảy ra liên tục trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội.

Chi tiết gần 300 xe ở TPHCM bị CSGT phạt nguội

(NLĐO) - Các xe bị phạt nguội được ghi nhận ở phường Tân Mỹ, Tân Hưng với nhiều lỗi vi phạm.

Chó thả rông, không rọ mõm

Chó thả rông, không rọ mõm tại Công viên Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TP HCM (ảnh).

quy định mới hát karaoke Nghị định 282/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo