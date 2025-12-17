Trong 10 phút, hàng chục xe máy chạy ngược chiều, leo vỉa hè trên đường Quang Trung

Ghi nhận thực tế chiều 16-12, tại đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TPHCM (đoạn Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp), chỉ khoảng 10 phút có hơn chục tài xế xe máy chạy ngược chiều, leo vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm, chở ba...

Người phụ nữ chở 2 con nhỏ leo vỉa hè, chạy ngược chiều trên đường Quang Trung.

Thậm chí có người đàn ông vừa chạy ngược chiều trên vỉa hè, vừa không đội mũ bảo hiểm và liên tục nghe điện thoại.

Những trường hợp trên thường mặc áo shipper hoặc là cha mẹ đón con tan học về.

CLIP: Giao thông lộn xộn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội.

Theo người dân, tình trạng vi phạm giao thông tại đây xảy ra cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất là tình trạng leo vỉa hè, đi ngược chiều.

"Tuân thủ luật giao thông là để bảo vệ mình cũng như cộng đồng, việc xem thường tính mạng mình cũng như người khác thật đáng trách" - anh Nguyễn Minh Đăng, ngụ phường Gò Vấp, nói.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, xe máy chạy ngược chiều (không gây tai nạn), leo vỉa hè đều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, nghe điện thoại khi lái xe máy phạt 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Còn người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người ngồi sau không đội mũ/đội không đúng cách sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; người ngồi sau cũng bị phạt tương tự.

Người đàn ông chạy xe máy trên vỉa hè, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và nghe điện thoại khi lái xe.

Tình trạng vi phạm giao thông trên đường Quang Trung xảy ra rất nhiều.

Rất nhiều người vi phạm là người giao hàng, chạy xe ôm công nghệ.

Hai người lớn chở 2 trẻ nhỏ leo vỉa hè đường Quang Trung.

Vi phạm giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường Quang Trung.