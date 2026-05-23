Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm, thi hành lệnh bắt 5 người

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy) cùng 3 người khác để điều tra tội "Buôn bán hàng cấm".

Đây là một trong những vụ án được phát hiện khi thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng cùng tang vật tại Công an TPHCM

Từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn, hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể.

Ngoài ra, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm đã bắt tổng cộng 5 người, thu giữ nhiều tang vật. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Việc nhanh chóng phát hiện, triệt phá đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, khí cười N2O nếu sử dụng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.