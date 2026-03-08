HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Camera AI sẽ được tích hợp với thiết bị giám sát hành trình để nhận diện, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM sẽ ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống camera AI tích hợp với thiết bị giám sát hành trình, để nhận diện, phát hiện các hành vi như tài xế mệt mỏi, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn hoặc mất tập trung,...

img

Tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Đây là thông tin được Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết tại tọa đàm trao đổi, phối hợp các nội dung về dữ liệu thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, được tổ chức mới đây.

Theo Phòng CSGT, với camera AI, khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ cảnh báo trực tiếp tới tài xế và truyền dữ liệu, hình ảnh về trung tâm giám sát phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý.

Theo quy định hiện hành, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã được lắp đặt trên hầu hết các phương tiện kinh doanh vận tải. 

Hiện nay, các hệ thống này do nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư, vận hành và quản lý độc lập. Dữ liệu hành trình và hình ảnh từ các thiết bị này chủ yếu được các doanh nghiệp lưu trữ trên hệ thống riêng. Khi cơ quan chức năng có yêu cầu, việc cung cấp dữ liệu được thực hiện thông qua hình thức trích xuất thủ công hoặc cấp tài khoản truy cập tạm thời nhằm phục vụ công tác quản lý vận tải, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

Do đó, quá trình khai thác dữ liệu vẫn còn một số hạn chế nhất định như dữ liệu hiện phân tán tại nhiều doanh nghiệp khác nhau, chưa có cơ chế kết nối đồng bộ và chưa hình thành đầu mối tập hợp thống nhất ở cấp địa phương. 

Qua công tác quản lý, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp tài xế, nhà xe cố tình sử dụng thiết bị phá sóng GPS hoặc can thiệp tín hiệu nhằm làm gián đoạn việc truyền dữ liệu hành trình. Hành vi này gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để hoạt động hiệu quả, theo định hướng sắp tới, việc kết nối dữ liệu sẽ được thực hiện theo nguyên tắc các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình kết nối trực tiếp về hệ thống của Bộ Công an để bảo đảm nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất, an toàn và hiệu quả. 

Đồng thời, tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm; bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin.

