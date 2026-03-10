HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM thông tin vụ việc liên quan Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã xác định người tung tin liên quan Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy và đề nghị đến làm việc

Ngày 10-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chợ Rẫy, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Theo kết quả xác minh của Công an TPHCM, ông Đ.P.S (SN 1985) đã tạo lập và quản lý Fanpage "Đội Cứu Nạn Giao Thông Quận 12 TPHCM".

Công an TPHCM thông tin vụ việc liên quan Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: PHẠM DŨNG

Sau đó, ông S. đã đăng tải bài viết kèm video clip với nội dung cho rằng bản thân phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân số tiền 5 triệu đồng để đóng cho Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm được tiếp nhận thi thể bệnh nhân.

Công an TPHCM xác định nội dung bài viết trên là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngành y tế TPHCM nói chung, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Làm việc với công an, ông Đ.P.S đã thừa nhận hành vi vi phạm. 

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.P.S về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" với mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Việc xử lý nghiêm trường hợp trên nhằm răn đe, cảnh báo các cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; tránh lan truyền các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

