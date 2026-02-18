Những chiến công xuất sắc của Công an TPHCM

Năm 2025, Công an TPHCM đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; trong đó tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm hơn 24% so với năm 2024.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và TPHCM diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, lực lượng Công an TPHCM đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Kéo giảm nhiều loại tội phạm

Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", công tác phòng ngừa được gắn chặt giữa xã hội và nghiệp vụ. Nhiều loại tội phạm xâm phạm đời sống người dân giảm sâu, trong đó nhóm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%. Trong lĩnh vực ma túy, nhiều chuyên án lớn bị triệt phá; năm 2025 số vụ phát hiện tăng hơn 22% và số người vi phạm tăng hơn 32%.

Công an TPHCM bắt một nhóm mua bán hàng giả

Bên cạnh đó, các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường và tội phạm công nghệ cao được xử lý nghiêm minh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tiếp tục đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Với quan điểm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, năm 2025 Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 5.790 vụ với 15.240 người liên quan, trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống ma túy trên cả nước.

Thực hiện chỉ đạo về xây dựng TPHCM không ma túy đến năm 2030, Đảng ủy Công an TPHCM đã tham mưu Thành ủy TPHCM ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Công tác phòng, chống ma túy được triển khai đồng bộ giữa phòng ngừa và đấu tranh, gắn với "3 giảm" gồm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "5 tăng" về lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nguồn lực và chuyển đổi số.

Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể theo lộ trình: Đến cuối năm 2027 có 50% địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy; năm 2028 đạt 80%; đến cuối năm 2029 đạt 100% địa bàn cấp xã, khu dân cư và cơ sở xã hội không ma túy; năm 2030 duy trì bền vững TPHCM không ma túy.

Chuyên án 1025C

Trong năm 2025, một trong những chuyên án về ma tuý gây dấu ấn lớn là Chuyên án 1025C do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài qua mạng xã hội.

Công an TPHCM phối hợp khám phá chuyên án 1025C

Sau hơn 1 tháng đấu tranh, tháng 12-2025, Ban chuyên án đồng loạt ra quân. Tại TPHCM, Công an bắt 5 đối tượng, thu giữ 136kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin và 300 gói ma túy "nước vui".

Các đối tượng cầm đầu

Ở nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt 8 người, thu khoảng 38kg ma túy các loại cùng nhiều máy móc điều chế. Trong nước, Công an tiếp tục bắt 24 đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh; thu giữ 3 khẩu súng, 15 viên đạn và 4 ô-tô.

Tổng cộng 37 đối tượng bị bắt, thu 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin. Riêng từ tháng 7 đến tháng 10-2025, các nghi can giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Hiện chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Phá án ma tuý từ manh mối nhỏ

Cũng cuối năm 2025, Công an TPHCM cũng xác lập chuyên án, bắt giữ Hoàng Phi Long (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu, có 1 tiền án giết người và đang bị truy nã. Trong chuyên án này, Công an TPHCM đã bắt giữ và mời làm việc 36 người liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Triệt phá đường dây ma tuý lớn từ manh mối nhỏ

Chuyên án được xác lập từ tháng 12-2025 sau khi phát hiện vụ tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn. Qua điều tra, xác định Trần Thị Hương Trang (35 tuổi) là người cung cấp ma túy. Công an TPHCM bắt giữ Trang và Trần Thanh Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đó triệt phá đường dây mua bán ma túy 3 cấp. Trong đường dây còn có 3 người có tiền án mua bán ma túy và 1 người có 4 tiền án. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Bên cạnh chuyên án lớn về ma tuý, Công an TPHCM đã ghi dấu án mạnh mẽ về chuyên án bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng phạm của Phòng Cảnh sát Hình sự.

Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đối tượng, khởi tố với 5 tội danh. Đây là chuyên án do Công an TPHCM triển khai theo chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TPHCM) nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp tại các bến xe và đấu tranh tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Đến nay đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 41 bị can, đồng thời giải cứu 38 nạn nhân từ Campuchia; tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra.

Ông Nguyễn Thanh Hải tại Công an TPHCM

Qua nghiệp vụ, công an phát hiện đường dây dẫn dụ người Việt sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Tại Việt Nam, Lê Văn Thành cầm đầu, lập nhóm tài xế trung chuyển người từ TPHCM và các tỉnh ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm tập kết, sau đó dùng xe ôm, đường mòn, lối mở đưa qua biên giới. Phía Campuchia tiếp nhận, đưa vào các khu do nhóm lừa đảo quản lý.

Từ 10-2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Hải lợi dụng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản, nâng khống tiền "chuộc" nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian rồi đưa người về bằng đường tiểu ngạch, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.

Triệt phá "đế chế đỏ đen"

Trong năm 2025, Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) do cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. Đây là một trong những đường dây cờ bạc với nhiều đối tượng tham gia với số tiền lên đến 20.000 tỉ đồng

Các đối tượng câu kết mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia. Công an đồng thời khởi tố thêm 82 người về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Công an TPHCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Nhã

Tang vật thu giữ gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỉ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu liên quan. Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 23-7-2025, hơn 300 trinh sát đồng loạt ra quân tại nhiều tỉnh, thành, khống chế và bắt giữ 139 đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hai đối tượng cầm đầu khai đường dây hoạt động hơn 7 tháng, tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi trên 20.270 tỉ đồng. Chuyên án thể hiện quyết tâm cao trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm đánh bạc trực tuyến, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bắt "tổng tài" Được Đất Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát Hình sự triệt phá chuyên án do Hồ Thành Được (SN 1991, tức Được Đất Bắc) cầm đầu. Công an đã bắt Hồ Thành Được cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Được chỉ đạo đàn em lập ba pháp nhân: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam; Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620; Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. Các công ty lập bộ phận "thu hồi nợ", ký hợp đồng mua bán nợ giả để che giấu hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi.

Hồ Thành Được tại Công an TPHCM

Được thừa nhận trực tiếp điều hành Công ty 620, biết từ ngày 1-1-2021 pháp luật cấm đòi nợ thuê nhưng vẫn lập công ty để lách luật. Có hợp đồng 500 triệu ở Bình Dương, Được kéo đông người gây áp lực, hưởng 25%.

Nhóm mặc đồng phục, đi ô tô dán logo, đến nhà con nợ gây sức ép, quay clip đăng mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân. Công an khám xét 6 địa điểm, thu 478 hợp đồng, bước đầu làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Triệt phá nhiều đường dây thực phẩm bẩn

Trong năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cũng đã khám phá nhiều chuyên án liên quan các đường dây buôn bán hàng giả, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn. Các đường dây hô biến thịt heo thành đà điểu, dê, nai, nhím…đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Những người làm giả thịt nai, nhím từ thịt heo bị Công an TPHCM bắt giữ

Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại nhiều địa điểm ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

Qua nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây có tổ chức chuyên làm giả thực phẩm từ đà điểu, dê, nai, nhím… thực chất chế biến từ thịt heo, đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dân. Chuyên án được xác lập, đồng loạt kiểm tra các cơ sở tại xã Bà Điểm, phường Bình Trị Đông, xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) và truy xét kho lạnh, nhà hàng tiêu thụ tại TP HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Kết quả bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt vào cuối năm 2025, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ trên 50 tấn thực phẩm giả, trị giá tương đương khoảng 10 tỉ đồng, thu lợi hàng tỷ đồng. Công an TPHCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 bị can. Chuyên án đang tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.