Pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân có hộ khẩu thường trú tại TPHCM bị Mỹ trục xuất

Ngày 23-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất.

Các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Họ bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Quá trình tiếp nhận diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại, quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Tổ công tác đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao họ về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước đang diễn biến phức tạp, gia tăng đáng kể nhất là từ các quốc gia như: Mỹ, Campuchia, Canada... 

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM, chủ yếu từ Mỹ (77 trường hợp), Canada (04 trường hợp), Campuchia (58 trường hợp).

Công an TPHCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật sở tại, tránh vi phạm như: Cư trú, lao động trái phép để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

