Công an TPHCM tìm người từng vay tiền của 3 người đàn ông

Ngày 23-5, Công an TPHCM cho biết đang tìm người đã vay tiền của Huỳnh Thanh Tuấn (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Đỗ Văn Anh (38 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Minh Quí (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Theo công an, từ tháng 1 đến tháng 5-2021, Tuấn, Anh và Quí tổ chức cho vay tiền tại các quận cũ thuộc TPHCM, gồm: Bình Thạnh, Bình Chánh, quận 4, quận 7, quận 8, quận 12 và quận Tân Phú.

Mỗi ngày có ít nhất một người vay tiền của Tuấn, Anh và Quí.

Ngày 22-5-2021, Tuấn chạy xe máy chở Anh chạy trên đường Bạch Đằng (thuộc quận Bình Thạnh cũ) thì bị Công an quận Bình Thạnh cũ kiểm tra hành chính. Qua đó phát hiện nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay tiền. Mở rộng điều tra, công an cũng phát hiện Quí có liên quan.

Công an TPHCM đề nghị ai từng vay tiền của Tuấn, Anh và Quí thì liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ở số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, hoặc gọi điều tra viên Nguyễn Thanh Tuấn qua số điện thoại 0769221985 để cung cấp thông tin.