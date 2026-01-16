Công an TPHCM triển khai trinh sát, bắt nhiều giám đốc

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam 8 người để điều tra các hành vi phạm tội liên quan.

Bắt nhiều giám đốc

Trong đó, 3 người được xác định đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Văn Phong (chủ cơ sở chế biến thực phẩm ở xã Bà Điểm, TPHCM) Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty Khánh Ngọc SG) và Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty Đại Lộc Phát).

Công an TPHCM bắt ông Nguyễn Văn Phong

Trước đó, triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ông Nguyễn Phi Long, Giám đốc Công ty Đại Lộc Phát

Cụ thể, lực lượng công an kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm ở xã Bà Điểm (TPHCM) do ông Nguyễn Văn Phong làm chủ; kiểm tra Công ty Khánh Ngọc SG (phường Bình Trị Đông) do bà Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; Công ty Đại Lộc Phát (xã Xuân Thới Sơn) do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Bà Trần Thị Vạn Phước, Giám đốc Công ty Khánh Ngọc SG

Đồng thời, lực lượng công an còn truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đăk Lắk...

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 8 người. Công an TPHCM xác định từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn hàng giả là sản phẩm từ Đà Điểu, sản phẩm từ dê - bắp dê Úc, sản phẩm từ thịt nhím; sản phẩm từ nai - thịt nai được sản xuất làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố các bị can

Trong thời gian tới, tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, giống nòi của dân tộc.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khuyến cáo trong thời gian tới, thị trường thực phẩm luôn sôi động để chuẩn bị cho mùa lễ hội Xuân, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm; chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt những người trong vụ án

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế… tại cơ quan có thẩm quyền hoặc có sản xuất.

Các cơ sở cần chế biến thực phẩm đặc điểm nhận dạng riêng, ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực, mã hoá thông tin sản phẩm; cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; không sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật trong chế biến thực phẩm.

Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh, truy vết nguồn gốc thực phẩm để xử lý theo quy định đối với các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng giả là lương thực thực phẩm, hàng hóa là thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…