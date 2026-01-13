Vụ náo loạn trên cầu Xáng: Công an TPHCM tạm giữ nhóm Năm Heo

Ngày 13-1, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Chấn Hưng điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí, rượt đuổi đánh nhau trên đường phố.

Cụ thể, rạng sáng 12-1, tại khu vực trước số 456C1 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng xảy ra đánh nhau. Sự việc được người dân quay lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Chỉ đạo nóng của Giám đốc Công an TPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Chánh Hưng và đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã đưa 19 đối tượng có liên quan về làm việc.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong giao tiếp ứng xử giữa Nguyễn Quốc Thắng (tên gọi khác là Năm Heo, SN 2006) và L.T.H (SN 2013).

Clip Công an TPHCM lấy lời khai 19 thanh thiếu niên

Tuy nhiên, từ mâu thuẫn bộc phát, các đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tụ tập đông người để giải quyết bằng bạo lực, thể hiện sự coi thường pháp luật và xem nhẹ tính mạng con người.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã chủ động chuẩn bị nhiều loại hung khí như mã tấu, dao rựa, chĩa… cất giấu tại một địa điểm trên đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng.

Tang vật vụ án

Sau đó, các đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya.

Công an TPHCM lấy lời khai nhóm người liên quan

Tại khu vực chân cầu Kênh Xáng, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, sử dụng hung khí truy đuổi, chém nhau qua lại trên cầu và khu vực xung quanh đường Dương Bá Trạc.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng, củng cố chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm liên quan để phòng ngừa, răn đe chung.

Công an TPHCM kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Công an TPHCM nghiêm khắc cảnh báo mọi hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc.



