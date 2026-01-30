Công an TPHCM vừa tìm thấy một người đang bị truy tìm

Ngày 30-1, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho hay vừa mời Trần Quốc Hiếu (30 tuổi, ngụ TPHCM) làm việc. Hiếu là người đang bị Công an TPHCM truy tìm do liên quan đến vụ án đánh bạc.

Công an phường Tân Hưng đưa Trần Quốc Hiếu về trụ sở công an.

Trước đó, sáng cùng ngày, thông qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú, tổ cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng kịp thời phát hiện và mời Hiếu làm việc khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lo lắng, né tránh, nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần cảnh giác cao, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiến hành xác minh nhân thân.

Qua tra cứu, Hiếu đang bị truy tìm do liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, tổ công tác đã mời làm việc, đưa về trụ sở công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.