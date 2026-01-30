HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM vừa tìm thấy một người đang bị truy tìm

Anh Vũ

(NLĐO) - Trần Quốc Hiếu đang bị công an truy tìm do liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 30-1, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho hay vừa mời Trần Quốc Hiếu (30 tuổi, ngụ TPHCM) làm việc. Hiếu là người đang bị Công an TPHCM truy tìm do liên quan đến vụ án đánh bạc.

- Ảnh 1.

Công an phường Tân Hưng đưa Trần Quốc Hiếu về trụ sở công an.

Trước đó, sáng cùng ngày, thông qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú, tổ cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng kịp thời phát hiện và mời Hiếu làm việc khi đang lẩn trốn trên địa bàn. 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lo lắng, né tránh, nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm pháp. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần cảnh giác cao, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiến hành xác minh nhân thân.

Qua tra cứu, Hiếu đang bị truy tìm do liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, tổ công tác đã mời làm việc, đưa về trụ sở công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Truy tìm manh mối các đối tượng cướp ngân hàng từ hố đất nghi chôn giấu xe máy

Truy tìm manh mối các đối tượng cướp ngân hàng từ hố đất nghi chôn giấu xe máy

(NLĐO) - Lực lượng công an đang tìm kiếm manh mối, dấu vết quanh khu vực nơi phát hiện chiếc xe máy - giống với xe 2 đối tượng sử dụng đi cướp ngân hàng

Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp

(NLĐO) - Các đơn vị nghiệp vụ Công an Gia Lai đang tiến hành khám xét hiện trường chiếc xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng xôn xao tỉnh này

Công an truy tìm hung khí của 2 anh em xông vào quán nhậu truy sát

(NLĐO) - Cơ quan công an đang truy tìm hung khí mà 2 anh em ruột ở Gia Lai dùng truy sát nhiều người trong quán nhậu khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

