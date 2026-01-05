Công an truy tìm hung khí của 2 anh em xông vào quán nhậu truy sát

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm vật chứng là hung khí trong vụ án hai anh em xông vào quán nhậu truy sát nhiều người gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 17-12-2025, Phan Văn Hòa (SN 2001, trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cùng Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ngồi nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Hai anh em xông vào quán nhậu truy sát nhiều người

Trong lúc đi vệ sinh, giữa Hòa và nhóm nhân viên của quán nhậu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong khi cãi cọ, Hòa đã đánh vào mặt nhân viên quản lý quán nhậu là anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku). Anh H. cùng bạn bè có mặt tại quán cũng đã xông vào đánh lại Hoà.

Sau đó, Hòa và Kỳ Anh lấy xe máy về nhà, nói với Phan Văn Thuận (SN 1995, anh trai Hoà) về việc bị đánh. Kỳ Anh chở anh em Thuận - Hòa mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu. Tới nơi, Thuận - Hòa đã xông vào truy sát nhiều người. Hậu quả làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi gây án các đối tượng đã mang hung khí tẩu thoát. Trên đường đi, các đối tượng đã ném hung khí xuống dưới chân cầu Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng) để phi tang.

Đối tượng Phan Văn Hòa khai đã ném hung khí xuống dưới cầu Phan Đình Phùng để phi tang

Đặc điểm hung khí gồm: 1 kiếm dài khoảng 70 cm, lưỡi dài 50 cm, phần lưỡi rộng nhất khoảng 4 cm, phần chuôi có quấn vải bên ngoài; 1 con dao dài khoảng 20 cm, cán dao bằng nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 10 cm, bản rộng 2 cm, sắc nhọn; 1 bình xịt hơi cay hình trụ tròn cao khoảng 10 cm, đường kính khoảng 2,5 cm, màu cam đen, trên thân có ghi dòng chữ "Take down".

Cơ quan CSĐT đã tiến hành truy thu vật chứng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu giữ được. Do đó, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra thông báo rộng rãi để nhân dân nếu phát hiện thì đến công an cung cấp thông tin phối hợp giải quyết tại địa chỉ Đội 2 – Phòng Cảnh sát Hình sự (267A Trần Phú, phường Diên Hồng).