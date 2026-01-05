Công an truy tìm hung khí của 2 anh em xông vào quán nhậu truy sát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an truy tìm hung khí của 2 anh em xông vào quán nhậu truy sát

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang truy tìm hung khí mà 2 anh em ruột ở Gia Lai dùng truy sát nhiều người trong quán nhậu khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm vật chứng là hung khí trong vụ án hai anh em xông vào quán nhậu truy sát nhiều người gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 17-12-2025, Phan Văn Hòa (SN 2001, trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cùng Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ngồi nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Hai anh em xông vào quán nhậu truy sát nhiều người

Trong lúc đi vệ sinh, giữa Hòa và nhóm nhân viên của quán nhậu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 

Trong khi cãi cọ, Hòa đã đánh vào mặt nhân viên quản lý quán nhậu là anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku). Anh H. cùng bạn bè có mặt tại quán cũng đã xông vào đánh lại Hoà.

Sau đó, Hòa và Kỳ Anh lấy xe máy về nhà, nói với Phan Văn Thuận (SN 1995, anh trai Hoà) về việc bị đánh. Kỳ Anh chở anh em Thuận - Hòa mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu. Tới nơi, Thuận - Hòa đã xông vào truy sát nhiều người. Hậu quả làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi gây án các đối tượng đã mang hung khí tẩu thoát. Trên đường đi, các đối tượng đã ném hung khí xuống dưới chân cầu Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng) để phi tang.

Cơ quan điều tra truy tìm hung khí vụ Hai anh em truy sát ở Gia Lai - Ảnh 2.

Đối tượng Phan Văn Hòa khai đã ném hung khí xuống dưới cầu Phan Đình Phùng để phi tang

Đặc điểm hung khí gồm: 1 kiếm dài khoảng 70 cm, lưỡi dài 50 cm, phần lưỡi rộng nhất khoảng 4 cm, phần chuôi có quấn vải bên ngoài; 1 con dao dài khoảng 20 cm, cán dao bằng nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 10 cm, bản rộng 2 cm, sắc nhọn; 1 bình xịt hơi cay hình trụ tròn cao khoảng 10 cm, đường kính khoảng 2,5 cm, màu cam đen, trên thân có ghi dòng chữ "Take down".

Cơ quan CSĐT đã tiến hành truy thu vật chứng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu giữ được. Do đó, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra thông báo rộng rãi để nhân dân nếu phát hiện thì đến công an cung cấp thông tin phối hợp giải quyết tại địa chỉ Đội 2 – Phòng Cảnh sát Hình sự (267A Trần Phú, phường Diên Hồng).

Tin liên quan

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

(NLĐO) - Công an đã xác định và đang truy bắt hung thủ dùng hung khí truy sát đôi nam nữ trong phòng trọ khiến cả 2 nguy kịch.

Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng truy sát tình địch

(NLĐO) – Nghi vợ có quan hệ với người khác, Huỳnh Kim Vịnh mang xăng đến tạt dằn mặt tình địch rồi bỏ trốn

Thông tin mới vụ trâu "điên" truy sát người phụ nữ đi xe máy gãy xương sườn

(NLĐO) - Con trâu "điên" sổng chuồng truy sát húc gãy xương người phụ nữ đi xe máy trên đường ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) đã bị giết thịt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo