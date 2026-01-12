HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an tung lực lượng truy bắt phạm nhân Huỳnh Văn Đời

Tâm Quân

(NLĐO) - Khi phát hiện phạm nhân Huỳnh Văn Đời, người dân phải báo ngay cho Công an xã Tân Phước 2 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý

Ngày 12-1, Công an xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy bắt phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984; ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Công an truy bắt Huỳnh Văn Đời: Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác - Ảnh 1.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời. Ảnh: Công an xã Tân Phước 2

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-1, khi đang chấp hành án 1 năm tù tại Trại giam Phước Hòa (Cục C10, Bộ Công an) ở tỉnh Đồng Tháp, phạm nhân Huỳnh Văn Đời đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an xã Tân Phước 2 thông báo đến người dân nắm thông tin và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ an toàn cho gia đình. Khi phát hiện phạm nhân Đời, người dân phải báo ngay cho Công an xã Tân Phước 2 (số điện thoại: 0783.735.113) hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Tại tỉnh An Giang, lực lượng công an cũng đang tung lực lượng truy bắt bị can La Hoàng Hôn (SN 1999; ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Bị can này bị tạm giam về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngày 8-1, khi đang bị giam giữ chung buồng giam với 3 bị can khác tại Phân trại Tạm giam Giồng Riềng, Hôn đã cùng 3 bị can bỏ trốn nên bị truy nã.

Hôm sau, 3 bị can khác đã được công an bắt trở lại; còn Hôn vẫn đang lẩn trốn.

Tin liên quan

Hé lộ người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Hé lộ người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

(NLĐO) - Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 5 tội phạm bỏ trốn và đồng phạm nữ người Việt không lâu sau khi nhóm này dàn dựng vụ đào thoát có vũ trang kịch tính.

Phạm nhân chĩa súng bỏ trốn ngay trước tòa án ở Campuchia

(NLĐO) – Mạng xã hội Campuchia lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại việc nhóm phạm nhân dàn cảnh rồi chĩa súng đe doạ cảnh sát ngay trong khuôn viên tòa án

Nhận hối lộ cho phạm nhân ra ngoài, cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần lĩnh án

(NLĐO)- Nhận tiền hối lộ rồi cho 16 phạm nhân, bị can đang điều trị tâm thần được ra ngoài, nguyên trưởng khoa Hà Huy Dũng cùng các đồng phạm lĩnh án.

công an tỉnh Đồng Tháp Bộ Công an trại tạm giam công an xã tỉnh an giang phạm nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo