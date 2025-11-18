HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phạm nhân chĩa súng bỏ trốn ngay trước tòa án ở Campuchia

Hải Hưng

(NLĐO) – Mạng xã hội Campuchia lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại việc nhóm phạm nhân dàn cảnh rồi chĩa súng đe doạ cảnh sát ngay trong khuôn viên tòa án

Vụ việc kịch tính này xảy ra trong khuôn viên Toà án tỉnh Svay Rieng – Campuchia sáng 18-11, theo báo Khmer Times.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi chiếc ô tô chở phạm nhân dừng tại bãi đậu xe của tòa án, một phạm nhân vừa bước xuống thì được một phụ nữ đội nón lưỡi trai, giả vờ đứng chờ sẵn, tiếp cận và trao cho hắn một khẩu súng ngắn.

Phạm nhân dàn cảnh tháo chạy “kịch tính như phim hành động” tại Campuchia - Ảnh 1.

Khoảnh khắc người phụ nữ đưa súng cho phạm nhân. Ảnh: Khmer Times

Phạm nhân dàn cảnh tháo chạy “kịch tính như phim hành động” tại Campuchia - Ảnh 2.

Phạm nhân cầm súng chĩa vào lực lượng áp giải. Ảnh: Khmer Times

Nhận được "hàng nóng", người này lập tức chĩa súng đe dọa lực lượng áp giải, buộc họ phải lùi lại. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, hắn cùng 1 nhóm tù nhân khác bỏ chạy khỏi cổng tòa án, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt lực lượng chức năng.

Phạm nhân dàn cảnh tháo chạy “kịch tính như phim hành động” tại Campuchia - Ảnh 3.

Cả nhóm tháo chạy ra khỏi cổng Toà án tỉnh Svay Rieng vào lúc 8 giờ 53 phút sáng 18-11. Ảnh: Khmer Times

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều câu hỏi về quy trình an ninh tại khu vực xét xử của Toà án tỉnh Svay Rieng.

Nguồn tin từ lực lượng an ninh tỉnh Svay Rieng cho biết phạm nhân nói trên bị nghi là "ông trùm" của 1 đường dây cờ bạc trực tuyến. 

Tuy nhiên, cuộc trốn chạy táo tợn không kéo dài lâu. Phạm nhân này đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát truy đuổi, khống chế và bắt giữ lại.

Phạm nhân dàn cảnh tháo chạy “kịch tính như phim hành động” tại Campuchia - Ảnh 4.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ được phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Khmer Times

Cảnh sát Campuchia cũng thu giữ chiếc ôtô được nhóm đồng phạm sử dụng trong kế hoạch giải cứu.

Nhà chức trách xác nhận đang mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời rà soát các lỗ hổng an ninh sau vụ việc. 

Vụ phạm nhân có vũ trang "đánh tháo" ngay tại khuôn viên tòa án được đánh giá là nghiêm trọng, cho thấy mức độ liều lĩnh của các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Giới chức Campuchia đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Phạm nhân dàn cảnh tháo chạy “kịch tính như phim hành động” tại Campuchia - Ảnh 5.

Cảnh sát thu giữ chiếc ôtô được nhóm đồng phạm sử dụng trong kế hoạch giải cứu. Ảnh: Khmer Times

Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

(NLĐO) – Ông Looi Kok Soon chính thức từ chức giám đốc điều hành (CEO) Prince Bank thuộc Tập đoàn Prince Holding Group của nhà sáng lập Chen Zhi.

Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc lưu giữ trong chùa ở Campuchia

(NLĐO) – Nhà chức trách đang điều tra thông tin về 3 thi thể công dân Hàn Quốc được lưu giữ ở ngôi chùa tại Phnom Penh - Campuchia.

Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn

(NLĐO) – Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân một nam công dân Hàn Quốc tử vong trong phòng khách sạn ở TP Sihanoukville – Campuchia.

tội phạm toà án Campuchia
