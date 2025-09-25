HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Công an vào cuộc vụ bố đẻ dùng dao đe doạ, đánh chửi bé gái vì mẹ "không gửi tiền về"

Nguyễn Hưởng - Trọng Đức

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xác định vụ việc bé gái bị bố dùng dao đe dọa, đánh chửi với lý do người mẹ "không gửi tiền về" xảy ra từ nhiều năm trước.

Ngày 25-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), cho biết chính quyền xã đã giao cơ quan công an xã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bé gái nghi bị bố đẻ bạo hành tại địa bàn xã.

Bạo hành trẻ em: Bé gái bị bố đe dọa , đánh chửi vì mẹ không gửi tiền về - Ảnh 1.

Cháu bé bị bố đe doạ. Ảnh cắt từ clip

Kết quả bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước. Hiện cháu bé đang học lớp 5 đang sinh sống cùng ông bà nội và bố đẻ là N.V.D. (SN 1987, trú tại xã Vũ Thư).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng ban chuyên môn khác của xã đã vào cuộc tìm hiểu, đồng thời đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khoẻ. Đến thời điểm hiện tại, cháu bé hoàn toàn bình thường, không có thương tích gì nghiêm trọng.

Ông Vũ cho biết ngay khi nắm bắt sự việc, chính quyền xã đã yêu cầu người đăng tải nội dung trên mạng xã hội gỡ bỏ thông tin đã xảy ra từ lâu. Cùng với đó, chính quyền cũng giao công an xã làm rõ thời gian bạo hành và mức độ bạo hành ra sao.

Cũng theo ông Vũ, hiện nay mẹ của cháu bé đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh bé gái bị bố bạo hành, dùng dao đe dọa và còn đánh chửi cháu bé với lý do người mẹ "không gửi tiền về". Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ "gửi tiền về" khiến người xem phẫn nộ.

bạo hành trẻ em bạo hành trẻ em bố đánh con
