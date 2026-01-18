Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe sau trận thắng của đội tuyển U23

Ngày 18-1, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết Công an phường này đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên (phường Kim Liên), lên để làm việc.



Người phụ nữ bị Công an mời lên làm việc.

Trước đó, rạng sáng 17-1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người hâm mộ ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Theo nhà chức trách, người phụ nữ nêu trên được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17-1.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, tại cơ quan công an, bà T. đã nhận ra lỗi sai của mình, nguyên nhân sự việc do bà này bộc phát cảm xúc dẫn tới vụ việc nêu trên. Bà T. cũng cam đoan sẽ không tái phạm. Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.