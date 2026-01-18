Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe sau trận thắng của đội tuyển U23

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe sau trận thắng của đội tuyển U23

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên khi "đi bão" ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngày 18-1, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết Công an phường này đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên (phường Kim Liên), lên để làm việc.

- Ảnh 1.

Người phụ nữ bị Công an mời lên làm việc.

Trước đó, rạng sáng 17-1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người hâm mộ ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Theo nhà chức trách, người phụ nữ nêu trên được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17-1.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, tại cơ quan công an, bà T. đã nhận ra lỗi sai của mình, nguyên nhân sự việc do bà này bộc phát cảm xúc dẫn tới vụ việc nêu trên. Bà T. cũng cam đoan sẽ không tái phạm. Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Cô gái mặc hở hang tập Yoga phản cảm ở chùa Linh Ứng

Cô gái mặc hở hang tập Yoga phản cảm ở chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng là chốn tâm linh nằm trên bán đảo Sơn Trà, đón đông đảo người dân, du khách, Phật tử khắp nơi đến mỗi ngày

Clip: Nữ du khách nước ngoài biểu diễn mô tô gây phản cảm ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa triệu tập 1 phụ nữ nước ngoài và xem xét xử lý hình sự với hành vi biểu diễn mô tô, gây phản cảm

Hình ảnh phản cảm

Trước Trường THCS Lam Sơn tại phường Gia Định, TP HCM, nhiều phụ huynh thản nhiên đậu xe máy dưới lòng đường để chờ đón con em

phản cảm đội tuyển u23 việt nam Cổ vũ đua xe xử lý người phụ nữ hô hào đua xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo