Clip: Nữ du khách nước ngoài biểu diễn mô tô gây phản cảm ở Khánh Hòa

Theo đó, khoảng ngày 18-12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ quốc tịch nước ngoài điều khiển mô tô biển số 79N2-552.54 lưu thông tại Khánh Hòa. Người này thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Clip: Người nữ du khách nước ngoài biểu diễn mô tô ở Khánh Hòa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh. Qua tra cứu, chiếc mô tô này do ông L.M.V trú tại xã Tân Định, Khánh Hòa đứng tên chủ sở hữu và đã bán cho cửa hàng xe máy H.D phường Ninh Hòa (do ông P.T.H. đại diện).

Sau đó, ông P.T.H bán cho ông V.I. (quốc tịch Nga). Qua làm việc với ông V.I, cơ quan chức năng ghi nhận mô tô 79N2-552.54 đã được ông tặng lại cho bà Nikitina Iuliya (quốc tịch Nga, sinh ngày 21/02/1991, trú tại căn hộ Chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng làm việc với bà Nikitina Iuliya về hành vi lái mô tô gây nguy hiểm

Ngày 20-12, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang cùng Ban quản lý chung cư, tiến hành kiểm tra căn hộ nơi bà Nikitina Iuliya cư trú. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà Nikitina Iuliya về làm việc.

Tại đây, bà thừa nhận là người điều khiển xe và thực hiện hành vi "nằm trên yên xe để điều khiển mô tô tham gia giao thông" trên một số tuyến đường tại địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6-2025.

Bà Nikitina Iuliya và phương tiện được đưa về cơ quan Công an làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng", Phòng CSGT đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh bà Nikitina Iuliya biểu diễn trên xe mô tô gây mất an toàn giao thông

Phòng CSGT khuyến cáo mọi cá nhân, kể cả người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm khi điều khiển phương tiện vì bất kỳ mục đích nào. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.