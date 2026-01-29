Công an vào cuộc vụ sửa điểm thi của học sinh tại Trường THPT Tô Hiến Thành

Ngày 29-1, một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết liên quan tới vụ việc sửa điểm thi học kỳ của học sinh, trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với nhà trường để làm rõ thông tin phản ánh.

Trường THPT Tô Hiến Thành, nơi xảy ra việc nâng, sửa điểm thi của học sinh

Liên quan đến vụ việc này, trong chiều ngày 28-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh, có ý kiến trả lời báo chí và có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trước ngày 6-2 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026, cô giáo Đoàn Thị Hằng, giáo viên dạy môn Ngữ Văn đã tự ý sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU. Phần lớn số điểm bị chỉnh sửa theo hướng nâng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp học sinh từ 5-6 điểm được nâng lên 8 điểm, 7 điểm nâng lên 8 điểm, 8 điểm nâng lên 9 điểm…

Không chỉ có học sinh được tăng điểm, mà có một số học sinh lại bị hạ điểm. Cụ thể, điểm cuối học kỳ I của em N.T.M.T. (lớp 11C4) bị hạ từ 8,5 xuống 8 điểm; N.Đ.D. (lớp 11C9) từ 7,5 xuống 7 điểm; N.X.K. (lớp 12B3) từ 8 điểm xuống còn 7,5 điểm.

Đáng nói, việc sai sót trên không chỉ liên quan tới cô giáo Đoàn Thị Hằng mà qua kiểm tra, rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành còn phát hiện việc nhập điểm sai sót xảy ra ở nhiều bộ môn khác nhau. Cụ thể, tại lớp B2, kỳ thi giữa học kỳ I có 17 điểm môn Tiếng Anh và 11 điểm môn Vật lý bị sai; kỳ thi cuối học kỳ I có 12 điểm môn Tiếng Anh và 30 điểm môn Vật lý bị sai. Lớp B3 môn Vật lý có tổng cộng 36 con điểm bị sai lệch trong cả hai kỳ kiểm tra.

Báo cáo cũng cho thấy một số điểm 10 bị điều chỉnh giảm, xảy ra tại lớp B2 ở các môn Vật lý, Tiếng Anh... cho thấy mức độ sai lệch không còn là cá biệt.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Trường THPT Tô Hiến Thành đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Qua rà soát, phát hiện không chỉ có cô giáo Đoàn thị Hằng nâng, hạ 126 con điểm của học sinh mà có rất nhiều giáo viên trong trường cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo đó, việc tăng, giảm điểm diễn ra ở nhiều khối lớp, nhiều môn học. Nguyên nhân được nhà trường đưa ra gồm: Nhầm lẫn cột điểm, làm tròn điểm, hoặc giáo viên nhập điểm tại nhà gặp sự cố mạng Internet.

Theo tìm hiểu, học kỳ I vừa qua, Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức 2 kỳ kiểm tra tập trung (giữa kỳ và cuối kỳ) để đánh giá, xếp loại học sinh với 4 môn thi. Sau khi có kết quả, điểm số được niêm yết công khai, sau đó giáo viên thực hiện nhập điểm lên hệ thống VNEDU theo quy định. Quá trình nhập điểm đã xảy ra những sai sót trên.